Bu besini ağzınıza sürmeyin! Kalıcı hasarlara ve bağımlılığa neden oluyor

Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan Endokrinolog Dr. Robert Lustig , şekerin vücut üzerinde ciddi zararları olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Lustig, "Şeker, vücuda alındığında beyin kimyasallarını etkileyerek bağımlılık yapabilir. Aynı zamanda, karaciğeri yağlandırarak insülin direnci ve obezite gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Bilimsel araştırmalar, şekerin vücut üzerindeki zararlı etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu.

Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan bir araştırmada, yüksek miktarda şeker tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve obezite riskini artırdığı bulundu.

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Araştırmanın baş yazarı Prof. Dr. Frank Hu, "Yüksek miktarda şeker tüketimi, metabolik sendrom ve kalp hastalıkları riskini artırarak genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

ŞEKERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Uzmanlar, şekerin özellikle çocuklar üzerinde kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eric Stice, "Çocuklarda yüksek miktarda şeker tüketimi, beyin gelişimini olumsuz etkileyerek dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda, şekerin çocuklarda bağımlılık yapıcı etkisi de bulunmaktadır" dedi.

SAĞLIKLI BESLENME VE ŞEKERDEN UZAK DURMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, şekerden tamamen uzak durulması gerektiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kelly Brownell , "Şeker tüketimini azaltmak için meyve ve sebze gibi doğal şeker kaynaklarına yönelmek önemlidir. Aynı zamanda, tam tahıllar ve sağlıklı protein kaynakları da beslenme düzenine dahil edilmelidir," şeklinde önerilerde bulunuyor.

ŞEKERİN BAĞIMLILIK YAPICI ETKİLERİ

Bilimsel araştırmalar, şekerin bağımlılık yapıcı etkilerini de ortaya koydu. National Institute on Drug Abuse tarafından yapılan bir çalışmada, şekerin beyindeki ödül merkezlerini etkileyerek bağımlılık yapıcı bir madde gibi davrandığı bulundu.

Dr. Nora Volkow, "Şeker, beyindeki dopamin salınımını artırarak bağımlılık yapıcı bir madde gibi davranır. Bu nedenle, şeker tüketimini azaltmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek önemlidir" dedi.

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Uzmanların uyarılarına göre, şekerin vücut üzerinde uyuşturucu kadar zararlı etkileri bulundu. Özellikle çocuklarda kalıcı hasarlara yol açabileceği ve bağımlılık yaptığı belirtildi. Bu nedenle, şekerden tamamen uzak durulması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi önemli. Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi.