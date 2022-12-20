Günde bir avucu kalbi yeniliyor

Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor. Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır. Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir."diye açıklama yaptı.

Düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki ilişki, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada ortaya çıktı. Araştırma kan basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini söylüyor. Duong, “Diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" diye konuştu.



Cleveland Clinic'ten yapılan bir araştırma, tuzdaki sodyumun fazladan su tutması ve kalbinize daha fazla stres binmesine neden olabileceğinden, aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesini yüksek tansiyonla ilişkili olduğu tespit edildi.