20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Günde bir avucu kalbi yeniliyor

Birçok insan artık bitkisel bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor. Çünkü kaju kalbi yeniliyor, damarları tertemiz yapıyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:27
Takip Et

Bu besinin bir avucu kalbi yeniliyor

Günde bir avucu kalbi yeniliyor
+
Aa
-

Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor. Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır. Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir."diye açıklama yaptı.

Düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki ilişki, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada ortaya çıktı. Araştırma kan basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini söylüyor. Duong, “Diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" diye konuştu.

Cleveland Clinic'ten yapılan bir araştırma, tuzdaki sodyumun fazladan su tutması ve kalbinize daha fazla stres binmesine neden olabileceğinden, aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesini yüksek tansiyonla ilişkili olduğu tespit edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.