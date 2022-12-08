﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor

Bazı yiyecekler iltihabı tetikleyebilir. Bu kişiden kişiye değişir. Artritiniz yani klem iltihabınız varsa işe yarayıp yaramadığı görmek için belirli gıdaların alımını sınırlamaya çalışmalısınız İşte genel olarak iltihabı tetikleyebilen o gıdalar.

SÜT ÜRÜNLERİ

Bütün süt ürünleri, romatoid artritiniz varsa kaçınılması gereken gıdalar arasındadır. Romatoid artrit, zamanla vücuttaki aşınma ve yıpranmanın neden olduğu osteoartritten çok daha az yaygın bir otoimmün hastalıktır. Süt ürünlerindeki proteinler romatoid artritin kötüleşmesine neden olabilir.

KIRMIZI ET

Kırmızı et, vücutta iltihaplanmaya neden olan kimyasallara kolayca metabolize edilen yağ ve kalori açısından daha yüksektir. Eti yüksek sıcaklıklarda ızgara veya kızartma yaparsanız durum daha da kötüleşir. Çünkü bu ağız sulandıran kömürleşmiş lezzet aslında vücudun proteinlerine zarar verebilecek AGE (gelişmiş glikasyon son ürünleri) adı verilen toksinlerden geliyor.

BEYAZ UN ÜRÜNLERİ

Rafine edilmiş tahılların moleküler yapısı oldukça basittir. Vücut onları şekere daha hızlı dönüştürür ve şeker iltihaba çok meyillidir. Karbonhidratları diyetinizden çıkarmanıza gerek yok, ancak mümkün olduğunca tam tahıllı veya çok tahıllı karbonhidratları seçmeli.

KAHVE

Kahvenin vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan polifenol içerdiği bilinmektedir. Ancak uzmanlar, ılımlı tüketim önermektedir. Ggünde 1 ila 2 bardağı geçmemek en iyisi.

GLÜTEN

Glüten, buğdayda, arpada ve çavdarda bulunan bir proteindir. Ayrıca birçok nişastalı gıdaya eklenir. Glütenin bazı insanlarda iltihaplanmayı tetikleyebileceği bilinmektedir. Yulaf glutensizdir, ancak işleme sırasında kontamine olabilir, bu nedenle etiketi kontrol edin. Çölyak hastalığı ve romatoid artrit otoimmün hastalıklardır ve sıklıkla birlikte ortaya çıkar.

ALKOL

Alkol sadece karaciğer fonksiyonunu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmaya neden olabilecek diğer organlar arasındaki etkileşimleri de bozar. Alkol tüketiminin vücuttaki iltihaplı sitokinlerin üretimini artırdığı bilinmekte.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler, iltihabı kötüleştirebilecek çok fazla doymuş yağ içerir. Uzmanlar, eklem iltihabı olan ve genel olarak sağlıklı beslenmek isteyen herkes için doymamış yağlara geçmeyi öneriyor. Artritinizde bir iyileşme olup olmadığını görmek için tereyağı yerine zeytinyağını deneyin.

ŞEKER

Araştırmalara göre, birçok paketlenmiş atıştırmalıkta bulunan işlenmiş şekerler, sitokinler adı verilen iltihaplı moleküllerin vücuda salınmasını tetikleyebilir. Bu, artrit belirtilerini şiddetlendirebiliyor.