Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor

Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor
Kaynak: Teknoloji Oku
Asgari ücretli çalışanlar için sıfır otomobil alabilecekleri bir kampanya düzenleneceği, bu kampanyanın ise sadece TOGG markasını kapsayacağı iddia edildi.
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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 1

Asgari ücret ile çalışıp sıfır otomobil almak hayal oldu. Mevcut kredi oranları düşünüldüğünde bu durum daha da zorlaşıyor.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 2

Şu anda araç kredilerinde oranlar 5’i geçmişken, çekilen 200 bin TL’lik kredi bile 700 bin TL’ye olarak geri ödeniyor.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 3

Söz konusu kredi şartlarıyla asgari ücret ile çalışanlar, sıfır araç alamıyor. Bu durum, araç alımının bir hayli zor olduğunu gösteriyor.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 4

Ancak asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için yapılacak teşvikler bu durumun değiştirilebileceği iddia edildi.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 5

Devletin asgari ücret düzeyinde geliri olanları ev sahibi yapabilmek amacıyla yaptığı TOKİ ve benzeri projelerinin benzerini sıfır araç pazarı için de uygulayacağı öne sürüldü.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 6

Bu destekte, ailede otomobil sahibi kimsenin bulunmaması gerektiği, hane halkı gelirinin toplamının ise 45.000 TL’yi geçmemesi gerektiği ileri sürüldü.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 7

İddiaya göre; bu iki temel şartı sağlayanlara, açılacak başvuru sayfası üzerinden çekişe katılma şansı tanınacak.

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Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor 8

Araç bedelinin yüzde 10’u peşin olarak bankaya yatırılacağı iddia edilirken, geri kalan tutarın 60 ayda ödeneceği söyleniyor.

Söz konusu kampanyanın sadece sıfır TOGG modellerini kapsayacağı da iddialar arasında...

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