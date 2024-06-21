Bu böcek devlet korumasına alındı. Ağırlığının 10 katını kaldırıyor

Antik Mısır'da yaşamın, ölümsüzlüğün ve varoluşun simgesi olarak kabul edilen Scarabeus sacer böceği devlet korumasına alındı.

Böcek halk arasında 'tezek' veya 'gübre böceği' olarak bilinir. Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longoz Ormanı'nda koruma altına alındı.

Ziyaretçiler gübreleme süreçlerinde önemli rol oynadıklarını belirtilerek onlara zarar vermemeleri konusunda uyarılıyor.

Karacabey Longoz Ormanı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunur ve 730 hektarlık alanında 300'e yakın kuş türü, endemik bitkiler ve nadir canlılara ev sahipliği yapar. Bu ormanın sakinlerinden biri olan Scarabeus sacer böceği, Antik Mısır'da kutsal kabul edilmiş ve tılsımlı olarak görüldü. Özellikle fresklerde sıkça betimlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, bu böceğin özelliklerini açıklarken, onların yumuşak topraklarda, kumsal alanlarda ve sıcak bölgelerde yaşadığını belirtti.

Scarabeus sacer, büyükbaş hayvanların bıraktıkları gübrelerden küreler yaparak içine yumurtalarını bırakır ve bu şekilde toprağın altında yaşamlarını sürdürür. Ayrıca toprağı havalandırır ve gübrelenmesini sağlarlar, böylece ekosisteme önemli katkıda bulunurlar.

Prof. Dr. Yıldırımhan, bu böceklerin insanlara zarar vermediklerini ve ekosisteme olumlu etkiler sağladıklarını vurgulamış, onların korunması gerektiğini aktardı.