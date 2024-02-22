Bu bölgelerden uzak durun! ODTÜ'lü uzmandan asrın uyarısı geldi

Kaynak: AA
Bu bölgelerden uzak durun! ODTÜ'lü uzmandan asrın uyarısı geldi
ODTÜ'den gelen bilim insanları, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve büyük hasara yol açan depremlerle ilgili dikkat çeken bir çalışma yaptı. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, haritada "kaçınılması gereken" yerleri işaret etti.

ODTÜ'lü bilim insanları, 6 Şubattaki ilk depremde yıkıma sebep olan olayların, kırılmanın 24. saniyesinde fay hatlarının çakışmasıyla meydana gelen "enerji patlaması" nedeniyle olduğunu buldular. Bu bulgularını, Science dergisinde çıkan makaleleriyle bilim camiasına aktardılar.

Çalışmalarıyla, felakete sebep olan fay hatlarının nasıl davrandığının saniyelik bilimsel verilerle açıklığa kavuşturulduğunu gösterdiler.

ODTÜ'lülerin yaptığı çalışma, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü veya yakınında değil de 47,5 kilometre uzakta yıkıma neden olması ve iki büyük depremin, 9 saat arayla, ardı ardına olması gibi, bilinen tüm depremlerden farklı özellikler taşıdığını ortaya koydu.

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Makalenin yazarlarından ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'de ve dünyada son yüzyılda meydana gelen en büyük depremlerden biri olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta başlayan deprem serisinin levha hareketlerinden kaynaklandığını söyleyen Bozkurt, 9 saat arayla gelen iki büyük depremin alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Bozkurt ve ekibi, bu durumu araştırmak için sahada 5 hafta boyunca çalıştılar.

DrOn görüntülerinden yararlanarak haritalama ve gözlem yaptılar, uydu görüntüleri ve deprem kayıtlarını incelediler.

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Elde ettikleri veriler, 6 Şubat depremlerinin sıradışı bir karaktere sahip olduğunu kanıtladı.

Kırılmanın 90 saniye sürdüğü ve 24. saniyede Büyük Nacar köyü civarında Doğu Anadolu fayıyla kesiştiği ve "enerji patlaması"na sebep olduğu anlaşıldı. Bu patlama, uzun zamandır hareketsiz olan Doğu Anadolu fayını harekete geçirdi.

Prof. Dr. Bozkurt, 6 Şubat depremlerinin en önemli özelliğinin, hasarların merkez üssünden 47,5 kilometre uzakta olması olduğunu vurguladı ve bu durumun, depremin kaynağını oluşturan fay ve fay bölgelerine mesafe koymak gerektiğini gösterdiğini söyledi.

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Araştırmanın sonuçları, depreme karşı önlem ve planlama yapmada büyük önem taşıyacak.

Bilim insanları, halk arasında "çürük zemin" diye bilinen alanların tarım amaçlı kullanılması ve sağlam zeminlerde kaliteli binalar yapılması gerektiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Bozkurt, 6 Şubat depremlerinin ileride de yine olabileceğini ve asıl meselenin depreme hazırlıklı olmak olduğunu da ifade etti.

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