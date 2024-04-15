Bu çiçeği koparan yandı! Cezası tam 387 bin TL. Sadece 10 gün canlı kalıyor

Manisa ve İzmir arasındaki bu büyüleyici park, farklı bitki ve hayvan türleriyle ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.

Baharın habercisi olan Manisa laleleri, ısınan havalarla birlikte açılıyor ve her yıl büyük ilgi görüyor. Doğaseverler, bu laleleri doğal ortamlarında görmek için Spil Dağı’na çıkıyor ve şanslı olanlar, bu güzellikleri fotoğraflama fırsatı buluyor.

120 ÇEŞİT ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ

Parkta yaklaşık 120 farklı endemik bitki türü bulunuyor. Manisa lalesini görmek için parka gelen Mehmet Can, “Manisa lalesi, şehrimizin bir simgesi ve bu yüzden korunması gerekiyor. Gelecek nesillerin de bu güzelliği görebilmesi için ona sahip çıkmalıyız” diyor.

Selçuk Ürün ise, “Şu anda Manisa Spil Dağı’nın 750 metre yüksekliğindeyiz ve burada yaklaşık 120 endemik bitki türü bulunmakta. Bunların 70’i şifalı özelliklere sahip. Manisa lalesine büyük bir sevgimiz var. Bu bitkiler dünya çapında çok değerli ve Manisalıların bu değeri anlamalarını, çocuklarımıza bu bitkilerin sevgisini ve onlara zarar vermemeyi öğretmemiz gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Çevre Kanunu gereğince, Manisa lalesini koparmanın cezasının bu yıl için 387 bin 142 TL olarak belirlendiği ifade ediliyor.