Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin TL

Ardahan’ın Posof ilçesinde endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor.

Kafkas zambakları, Ardahan'ın Posof ilçesinin kuzey yamaçlarında yetişiyor ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerince koruma altında tutuluyor.

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca, Kafkas zambağını koparanlara, 387 bin 141 lira idari ceza kesiliyor.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü Kafkas zambakları yaz aylarında çiçek açarken, her yıl Haziran sonu ve Ağustos ortalarına kadar dağların eteklerinde kendini gösteriyor.

"KUZEY BÖLGELERİNDE YETİŞİYOR"

Kafkas zambağının Posof'un kuzey bölgelerinde yetiştiğini belirten Serhat Soylu, "Endemik bir tür olan Kafkas zambağı, Posof’un kuzey yamaçlarında yetişir. Yaklaşık bin 500 ile 2 bin rakımları arasında kendiliğinden doğal oluşur" diye konuştu.

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