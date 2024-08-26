Bu çiçeği koparmanın cezası tam 387 bin TL

Kaynak: İHA
Bu çiçeği koparmanın cezası tam 387 bin TL

Antalya’nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan endemik kum zambaklarını koparmanın cezası bu sene 387 bin 141 TL’ye yükseldi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirilen, koparılması ve yurtdışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Yeşilöz Sahili’ni süsledi.

Kum zambaklarını izlemek, gün doğumu ile birlikte keyif verirken, bu çiçekleri koparmanın ve soğanlarını yurt dışına çıkarmanın cezası yükseltildi.

CEZASI 387 BİN TL OLDU

Geçen sene 244 bin 315 TL olan ceza, bu sene 387 bin 141 TL oldu. Çevreciler ve yerel halk, kum zambaklarının korunması için ziyaretçileri bilinçli davranmaya davet ederken, çevreci Güldane Şahin, bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutuyor.

"KOKUSUNU BİR ALAN BİR DAHA UNUTMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Şahin, “Kum zambaklarının kokusunu bir alan bir daha unutması mümkün değil. Lütfen sahilde kum zambaklarına rastgelenler zarar vermesinler ve sakin koparmasından büyük cezaları var. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım” diye konuştu.

aw274793-06.jpg

aw274793-04.jpg

aw274793-05.jpg

aw274793-03.jpg

aw274793-01.jpg

aw274793-02.jpg

Son Haberler
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti Gündem
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava Spor
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı Gündem
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı Gündem
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı
2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı Gündem
2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı
Soğanlı Vadisi'nde güneş ve ay aynı anda görünüyor Yaşam
Soğanlı Vadisi'nde güneş ve ay aynı anda görünüyor