Bu çiçeği koparmanın cezası tam 387 bin TL

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirilen, koparılması ve yurtdışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Yeşilöz Sahili’ni süsledi.

Kum zambaklarını izlemek, gün doğumu ile birlikte keyif verirken, bu çiçekleri koparmanın ve soğanlarını yurt dışına çıkarmanın cezası yükseltildi.

CEZASI 387 BİN TL OLDU

Geçen sene 244 bin 315 TL olan ceza, bu sene 387 bin 141 TL oldu. Çevreciler ve yerel halk, kum zambaklarının korunması için ziyaretçileri bilinçli davranmaya davet ederken, çevreci Güldane Şahin, bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutuyor.

"KOKUSUNU BİR ALAN BİR DAHA UNUTMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Şahin, “Kum zambaklarının kokusunu bir alan bir daha unutması mümkün değil. Lütfen sahilde kum zambaklarına rastgelenler zarar vermesinler ve sakin koparmasından büyük cezaları var. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım” diye konuştu.