Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi'nde çevre yolu kenarında bulunan ilginç görüntü dikkat çekiyor. Boş arazi üzerinde 2 parça halinde duran demir çocuk parkı oyuncakları, özellikle yağışlı havalarda su birikintilerinin büyümesiyle birlikte çamur içinde kalıyor.

Kullanılması mümkün olmayan park oyuncakları, hem sürücüler hem de vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor.

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Çevresindeki bakımsız otların ve yoğun çamur birikintilerinin dikkatleri çektiği park, yol kenarında atıl halde beklemeye devam ediyor.