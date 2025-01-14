Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!

Kaynak: İHA
Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!

Eskişehir'de bulunan park gören vatandaşları hayretlere düşürüyor. Çocukların için var olan park bakımsızlıktan kullanılmayacak hale geldi.

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi'nde çevre yolu kenarında bulunan ilginç görüntü dikkat çekiyor. Boş arazi üzerinde 2 parça halinde duran demir çocuk parkı oyuncakları, özellikle yağışlı havalarda su birikintilerinin büyümesiyle birlikte çamur içinde kalıyor.

aw370075-01-001.jpg

Kullanılması mümkün olmayan park oyuncakları, hem sürücüler hem de vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor.

aw370075-02-001.jpg​​​​​​​

Çevresindeki bakımsız otların ve yoğun çamur birikintilerinin dikkatleri çektiği park, yol kenarında atıl halde beklemeye devam ediyor.

aw370075-03-001.jpg

Son Haberler
Hemşehriye ballı kıyak... İlaç Kurumu'na veteriner atandı!
Hemşehriye ballı kıyak... İlaç Kurumu'na veteriner atandı!
AVM'de korkunç ölüm! Metrelerce yüksekten yürüyen merdivene çakıldı
AVM'de korkunç ölüm! Metrelerce yüksekten yürüyen merdivene çakıldı
Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!
Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! O anlar kamerada
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! O anlar kamerada
Buz tutan yolda zincirleme kaza: 43 araç birbirine girdi
Buz tutan yolda zincirleme kaza: 43 araç birbirine girdi