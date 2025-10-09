AKP, dönem dönem muhalefeti hedef alarak kendi iktidarından önceki Türkiye'nin ekonomik sorunlarına işaret edip "yağ kuyrukları", "tüp kuyrukları" söylemlerini sık sık kullanıyor.

Öte yandan her geçen gün yoksullaşan vatandaş ucuz ete, ucuz temel gıdaya ve düşük emekli ücretine ulaşabilmek için sürekli kuyruklarda...

BU DA AKP'NİN "KUYRUĞU"

AKP'nin icat ettiği bu yeni kuyruklara ise "huzurevi sırası" eklendi. Yoksulluk karşısında yaşam mücadelesi veren emekli ve yaşlı nüfus, devlete ait huzurevlerinde hayata tutunabilmek adına başvuru yapıyor.

Verilere göre Türkiye genelinde huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısının Haziran 2025 itibarı ile 11 bin 57 olduğu ortaya çıktı.

Yaşananlara tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerini değerlendirdi.

Bekir Başevirgen

CHP'li Başevirgen "2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Ucuz gıda kuyruklarında bekleyen yaşlılarımız artık huzurevi kuyruklarında da bekliyor. İktidar emekliye barınmadan, beslenmeye kadar her alanda zulmetmeye devam ediyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Başevirgen "Bugün 171 huzurevimiz var ama kapasite 18 bin civarında. Depremde boşaltılan, onarımı bitmeyen kurumlar yüzünden bu kapasitenin bile sadece yüzde 83’ü kullanılabiliyor. 2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

"UTANÇ TABLOSUNUN SORUMLUSU AKP'DİR"

Gelen yanıtta yaşlıların tek kişilik oda tercihi ya da şehir seçme talepleri gerekçe gösterilerek sorumluluğun vatandaşlara yıkılmaya çalışıldığını vurgulayan Başevirgen, "Huzurevlerine başvuran yaşlılarımızın, yaş ortalaması 77. Huzurevine başvuran bir insanımız, ömrünün son yıllarında huzurevi sıralarına mahkum ediliyor. Bu insanlar huzurevi tercihi yaptığı için değil, iktidarın yetersizliğinden sıra bekliyor. Yaşlılarımızın onurlu bir şekilde yaşayacağı, ihtiyaçlarına uygun modern huzurevleri inşa etmek devletin görevidir. Bu görev ertelenemez, bahane üretilemez. İktidar kendi lüksünden, şatafatından vazgeçmiyor ama yaşlı vatandaşını sıraya koyuyor. Bu utanç tablosunun sorumlusu AKP iktidarıdır" diye konuştu.

"İKTİDAR ZULMETMEYE DEVAM EDİYOR"

Başevirgen ayrıca, huzurevi kapasitesinin artırılması, depremlerden etkilenen kurumların hızla onarılması ve yeni yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Açlık sınırının altındaki emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. Ucuz gıda kuyruklarında bekleyen yaşlılarımız artık huzurevi kuyruklarında da bekliyor. İktidar emekliye barınmadan, beslenmeye kadar her alanda zulmetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık verilerine göre, huzurevi başvurusunda bulunanların yaş ortalaması 77. Uzmanlar, bu yaş grubunun “yüksek bakım ihtiyacı olan” kişilerden oluştuğuna dikkat çekiyor.

"TERCİH DEĞİL, MECBURIYET"

Başevirgen, yaşlıların huzurevine başvuru yapmasının gönüllü bir tercih değil, ekonomik mecburiyetin sonucu olduğunu vurguladı:

“İnsanlar huzurevine gitmek istedikleri için değil, iktidarın yetersizliği yüzünden sıra bekliyor. Yaşlılarımızın onurlu bir şekilde yaşayabileceği, ihtiyaçlarına uygun modern huzurevleri inşa etmek devletin görevidir.”

CHP’li vekil ayrıca, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını, fahiş kira artışlarının yaşlı vatandaşları barınma krizine sürüklediğini belirtti.

Huzurevine hangi şartlarda kayıt olunabiliyor?

- 60 yaş ve üzeri olmalı

- Yaşam ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor olması

- Kendine bakabiliyor olması

- Akıl sağlığı yerinde olmalı

- Bulaşıcı hastalıklara sahip olmaması

- Alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olmamalı

- Sosyal ve ekonomik bakımdan yoksun olması gerekir.