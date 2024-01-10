Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor

Oltu ilçesinde yer alan Ayvalı Mahallesinde 13 haneli Hacı köyünde yaşayan mahalle sakinleri, mahalleye girebilmek için 1980 yılında kendi imkânları ile 3 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda bir ahşap köprü inşa ettiler.

Köprüden karşıya geçişin sadece bu köprü vasıtası ile olması zaman zaman beraberinde ölümü de getirdi.

Köprüden karşıya geçmek isteyen 3 kişi bu köprüden geçerken düşerek hayatını kaybetti.

Mahalle muhtarı Musa Demir, köprünün beton şekilde inşası için bugüne kadar çalmadık kapı bırakmadığını ifade etti.

Bugüne kadar 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı bu köprüye Sırat Köprüsü ismini verdiklerini ifade eden mahalle muhtarı köprüden minibüsün bile geçtiğini ama ölüm korkusunun sürekli kendileri ile beraber olduğunu söyledi.

“YETKİLİLER ARTIK SESİMİZİ DUYSUN”

Mahalle sakinlerinden Turan Demir, 10 ve 12 yıl önce ikiz çocuklarının ve 7 yaşındaki yeğeninin bu köprüden geçerken düşüp yaşamını yitirdiğini söyleyerek şu sözleri söyledi: “Çocuklarımdan birinin cesedini bulamadık. Acımız çok büyük. Köprü bizler için büyük bir sıkıntı. Bir gün araçla geçtiğimizde halat veya tahta kopup bezler de suya düşeceğiz diye çok korkuyoruz.

Sağlamlığı tartışılır ama bu köprüyü kullanmaktan başka çaremiz yok. Çünkü mahalleye başka giriş yok. Yetkililer artık sesimizi duysun.

Köprüyü sadece mahalle halkı olarak biz kullanmıyoruz. Çevre köylülerinde burada arazileri var onlarda kullanıyor. Artık bu köprüye can vermek istemiyoruz. Düşüp yaralananlar da var”