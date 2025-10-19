MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan için ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’inci açılım süreci başlamıştı. Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, örgüt fesih kongresi düzenleyerek Irak'ın kuzeyinde bir mağarada sembolik bir silah yakma töreni gerçekleştirmişti.

Süreç ise TBMM’de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” ile devam ediyor. Ancak Meclis’teki komisyona bir yenisi daha eklendi. Sözcü'de yer alan habere göre; PKK’nın TBMM'deki gibi "çözüm komisyonu" adı altında bir birim oluşturulduğu ortaya çıktı. Bu komisyonun başına getirilen isim, güvenlik birimlerince dikkat çekiyor.

SÜRECİN İMRALI’DAKİ BAŞ TEMSİLCİSİ FİLİZ DUMAN

Yaklaşık 30 yıldır PKK'nın dağlık kadrolarında faaliyet gösteren Filiz Duman kod adlı terörist, terör örgütü ile Kandil ve İmralı arasındaki müzakere sürecinde baş temsilci konumunda oldu. Duman, uzun süre Şam'da Öcalan'ın özel sekreteryasında görev yaptı. 2013'te başlatılan barış görüşmelerinde kritik bir figür olarak öne çıktı. O dönemde Kandil'e giden HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'la kapalı kapılar ardında bir araya geldi. PKK üst düzeylilerinden Murat Karayılan ve Cemil Bayık ile Kandil'de gazeteci Hasan Cemal'e süreçle ilgili demeç verdi.Ayrıca, Duman Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin meclisinde PKK adına Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile temaslarda bulundu. Filiz Duman, 2013 barış sürecinde örgüt yöneticileriyle Hasan Cemal'e açıklama yapmıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın 20 milyon TL ödülle kırmızı bültenle aradığı Duman'ın, PKK ve YPG unsurlarının hakim olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nde (SDG) yanı sıra ana örgütte de aktif olduğu belirlendi. İstihbarat raporlarına göre, Duman Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna sürekli geçişler yaparak koordinasyon sağlıyor.