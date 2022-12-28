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Ugandalı bu adamın yanına yaklaşmayın

Uganda’da 12 eşi, 102 çocuğu ve 568 torunu olan çiftçi Musa Hasahya, “Hayat pahalandığı için” ailesini daha fazla büyütmeyeceğini söyledi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:40
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Bu da Uganda'nın tarikatı. Bu adamın yanına yaklaşmayın

Ugandalı bu adamın yanına yaklaşmayın
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The Sun ve Daily Mail'e göre, çok eşliliğin yasal olduğu Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan Musa Hasahya, 102 çocuk ve 568 torundan sonra artık bakamadığı ailesinin büyümesini durdurmaya karar verdi.

67 yaşındaki Ugandalı çiftçi, çok eşliliğin yasal olduğu Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan Musa Hasahya, 102 çocuk ve 568 torundan sonra artık bakamadığı ailesinin büyümesini durdurmaya karar verdi.

Musa Hasahya, yiyecek satın almaya para yetiştirebilmek için 12 eşinden doğum kontrol yöntemlerini kullanmalarını istedi. 

Afrika'nın bazı bölgelerinde hala şüpheyle bakılan doğum kontrol hapı yöntemi eşleri tarafından değerlendirmeye alındı.

"Yıllar geçtikçe yaşam maliyetinin artması nedeniyle gelirim azaldı ve ailem büyüdükçe büyüdü" diye yakınan Hasahya, "Birbiri ardına kadınlarla evlendim" dedi.

Hasahya, bütün eşlerinin aynı evde yaşadığını, böylece onları 'gözetleyebildiğini ve başka erkeklerle kaçmalarını engellediğini' sözlerine ekledi.

Çiftçinin 102 çocuğundan 11'inin annesi olan en genç eşi Zulaika da "Artık çocuğum olmayacak. Mali durumumuzun kötüleştiğini gördüm ve doğum kontrol hapı almaya başladım" dedi.

Hasayha, yaşları 6 ile 51 arasında değişen çocuklarının yaklaşık üçte biriyle çiftliğinde birlikte yaşıyor ve en büyük çocuğu, en küçük eşinden 21 yaş büyük.

 

 

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