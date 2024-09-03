Bu da yeni moda hediye: 'Bebeğin ağırlığınca altın'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu da yeni moda hediye: 'Bebeğin ağırlığınca altın'

Bir baba, doğum yapan eşine özel bir hediye vermek için yeni doğan bebeğinin ağırlığınca altın hediye etti. O anlara ait video sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Bir baba, doğum yapan eşine eşsiz bir hediye sunarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eşine olan sevgisini ve yeni doğan bebeği için hissettiği mutluluğu göstermek isteyen baba, bebeğin doğum kilosu kadar altın hediye etti. Bu anların video kaydı kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve hızla viral hale geldi.

Türkiye’de altın fiyatlarının sürekli artış gösterdiği ve ekonomik durumun zorlayıcı olduğu bir dönemde, böyle bir hediyenin verilmesi görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Birçok kişi, bu jestin anlamlı ve unutulmaz olduğunu belirtirken, bazıları da altının yüksek maliyeti nedeniyle bu tür bir hediyenin ne kadar zorlayıcı olabileceğine dikkat çekti.

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