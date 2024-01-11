Bu diziyi hatırladınız mı ? Herkes kıza acır evin beyine gıcık olurdu

1976-1977 yıllarında yayınlanan pembe dizi Köle İsaura, 1800’lü yıllarında Brezilyası’nda lüks bir evde zengin bir ailenin yanında köle olarak çalışan Isaura’nın bitmek bilmeyen çilesini anlatan bir diziydi.

Başrollerini Lucelia Santos ve Edwin Luisi’nin paylaştığı bu dizi 1800’lü yıllarda kölelik karşıtı bir yazar olan Bernardo Guimaraes’in aynı adlı eserinden Televizyon dizisine uyarlamasıydı.

Dizinin konusunda siyahi olan beyaz derili köle Isaura zengin bir ailenin evinde her gün çile çekmekteydi. Bunca zorluğun ardından Isaura’nın sonunda mutluluğa kavuşmasını konu alıyordu.

Rio De Janerio’da bir çiflikte kumandan olan Almeida ve çifliğin asıl yöneticisi Miguel’in kölesi olarak gelen Isaura hem güzel hem de çok zeki olduğu için efendisi tarafından çokça sevilir.

Fakat efendisinin kocası olan Almeida bu güzel ve zeki kızı çokça zorlar. Mecburen bu ızdırap dolu davranışları kabullenen Isaura’ya kumandanın oğlu Leonco aşık olur.

76-77 yılları arasında yayınlanan bu Latin dizi, dünyada en çok tanınan Latin dizilerinden birisi olmuştu.

Dizi aynı zamanda 1985 yıllarında TRT’de de yayınlanmış, o dönemde çocukluğunu, gençliğini yaşayan insanların TV’de izleyebildiği tek tük dizilerden birisi olduğu için hafızalara kazınmıştır.

Sosyal medyada yeniden paylaşılan bu dizi, o dönemi yaşayanların hafızalarında bir yolculuk yapıp aynı zamanda yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına neden oldu.