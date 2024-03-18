Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklık 60,1 dereceye çıktı. Bu, ülkede şu ana kadarki kaydedilmiş en yüksek "hissedilen sıcaklık" oldu.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'nin verilerine göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olaylarından dolayı ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini açıklamıştı.