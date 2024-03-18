Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı

Kaynak: AA
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı
Ülke tarihinin en sıcak yılını geçiren Brezilya’da termometreler, rekor bir değer olan 60,1 dereceyi gördü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklık 60,1 dereceye çıktı. Bu, ülkede şu ana kadarki kaydedilmiş en yüksek "hissedilen sıcaklık" oldu.

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Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'nin verilerine göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olaylarından dolayı ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini açıklamıştı.

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