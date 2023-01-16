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Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor

Kandaki iltihap oranı artıkça ciddi hastalıklar ortaya çıkar. Böyle zamanlarda bazı besinler devreye girer. Aynı dutun kandaki iltibanı ortadan kaldırması gibi. Peki, o dut kürü ne işe yarar? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 07:45
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Bu dut kürü bir harika!

Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
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Uzmanlar sağlıklı beslenmenin özellikle de iltihap temizleyen besinlerin tüketilmesini öneriyor. Dut bu besinlerin başında gelir. Eski çağlardan beridir tüketilen dut hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Birden fazla çeşidi olan dut bağışıklık için vazgeçilmezdir. İşte dutun faydaları
Yüzyıllar boyunca şifa amaçlı dutu ağacının hm yaprakları hem de meyveleri kullanıldı. Nisan aylarında çiçek vermeye başlayan dut ağacı, Mayıs ayında meyveleri çıkar. Dut Morus ağaç türlerinde yetişir. Anavatanı Çin olan dut, ipek böcekleri için vazgeçilmez bir evdir. Silindirik gövdeye sahip olan dut ağacı iri iri yapraklara sahiptir.

 

 

Dut Pestil yapımında ham madde olarak kullanılır. Yüksek oranda antioksidan madde içerir. Kabuklu olamayan dut meyveleri oldukça hassastır. Bu yüzden dalından toplanır toplanmaz tüketilmelidir. Bunun yanı sıra buzdolabı gibi alanlarda en fazla 2 gün muhafaza edilebilir. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan dut, bağışıklık sistemini güçlendirmede fayda sağlar. Kan yapıcı olan dut özellikle kansızlık gibi sağlık sorunlarını ortadan kaldırır. Hem meyvesi hem yaprakları faydalıdır. Kara ve beyaz dut olmak üzere iki çeşidi vardır. Dut ayrıca kurutularak da tüketilir.

DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Duttan elde edilen pestil özellikle kan yapıcıdır. Kan hücrelerinin sayısını artıran dut, kansızlık hastalığının önlemenin yanı sıra kronik yorgunluk ve stres gibi sağlık sorunlarını da ortadan kaldırır. Ayrıca Çin'de yapılan bir araştırmada kanı iltihaplardan arındırdığı da tespit edilmiştir.

C vitamini bakımından zengin olan dut, mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen grip ve nezle gibi sağlık sorunları karşısında bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sadece kanı değil aynı zamanda karaciğerin de temizlenmesini sağlar. Karaciğerin fonksiyonlarını düzenleyen dut, ciltteki dermis tabakasındaki hücrelerin de güçlenmesini destekler. Bunun sayesinde cilt uzun süre genç kalır.

Güçlü antioksidan içeren dut hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu sayede de kanser riskini azaltır. Kan basıncı vücut sağlığını etkileyen durumlardan biridir. Aniden yükselmesi ya da düşmesi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Bunu önlemek için uzmanlar dutu önerir.



DUT YAPRAĞI FAYDALI MI?

Sindirimi kolaylaştıran dut yaprağı, kilo vermede de etkilidir. Dut yaprakları asla suya eklenip kaynatılmaz. Kaynatılan suya eklenerek demlenmesi beklenir. Kalsiyum, demir, protein ve yüksek miktarda antioksidan barındıran dut yaprakları idrar söktürmede etkili doğal bir ilaçtır. Ayrıca şekerin kana karışmasını sağlar. Kurutulan dut yaprakları çay gibi demlenerek tüketilir. Bu çay mide ve bağırsakların fonksiyonlarını düzenler.

KANA İLTİHAP NASIL KARIŞIR?

Halk arasında kan iltihabı olarak bilinen hastalığın bilim literatüründeki adı CPR yükselmesidir. İlerleyen zamanlarda artan bu madde kan zehirlenmesine hatta ölüme bile yol açabilir. Nedenleri şunlardır.

- Kalp ritminde bozukluk,

- Bilincin kaybolması sonucu hastanın sayıklaması,

- Vücut ısısının normalin iki karına çıkması gibi durumlar kandaki CPR'nin yükseldiğinin belirtisidir.

- Nabzın yükselmesi,

- İdrarın azalması,

- Nefes alıp vermede zorlanma,

İŞTE KANDAKİ İLTİHABI TEMİZLEYEN O DUT KÜRÜ

Kanı temizleyen en etkili besinlerden biri beyaz duttur. Kan da yükselen Chemical Reaktif Protein miktarını düşürülmesinde yardımcı olan beyaz duttun kurusunun 500 gramını 5 bardak klorsuz suda 10 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ılımaya bıraktığınız duttun suyunu 25 gün boyunca bir bardak tüketiniz.

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