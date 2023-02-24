Ayda'nın enkazdaki bu fotoğrafı müteahhitlerin dosyasının kapağına konulsun. İmar affı çıkaran siyasilerin duvarına asılsın

30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de yıkıma sebep olmuş, enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı’nda yaşam mücadelesi veren Ayda Gezgin isimli çocuk, enkazdaki fotoğrafı ile hafızalara kazınmıştı. Minik Ayda depremden 91 saat sonra enkazdan kurtarılırken hemen arkasından ulaşılan annesinin cansız bedeni boğazları düğümlemişti.



Enkazdan alkışlar eşliğinde ve gözyaşlarıyla çıkarılan 4 yaşındaki Ayda, enkazdan çıkarılır çıkarılmaz annesini sormuştu.

Ayda'dan bir süre sonra ulaşılan annesinin hayatını kaybettiği haberi Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.

Aradan yaklaşık iki buçuk yıl geçti. O gün Ayda için akıtılan göz yaşları bu gün enkazdan çıkarılamayan, ekiplerin yetişemediği binlerce çocuk için akıtıldı.

11 ildeki yıkımda hayatını kaybeden on binlerce vatandaş için akıtılan gözyaşları kurumadan, yeni depremler olabileceği yönündeki açıklamalar geldi.

1999'da Gölcük ve Düzce, 2003'te Bingöl, 2011'de Van, 2020 Elazığ, 2020 İzmir... Kayıtlara on binlerce can kaybı geçti. Ancak yaşanılan sonuç değişmedi. Yaşanan tüm kayıplara rağmen imar afları meclisten geçti, binaları yıkılan müteahhitler ya cezasız kaldı ya da hafif cezalarla karşılaştı.

Belki de Ayda Gezgin'in fotoğrafı müteahhitlerin dava dosyasının kapağına, imar affı çıkaran siyasilerin duvarına asılmalıdır. Kim bilir... Baktıkça utanırlar belki...