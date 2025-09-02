Bu fotoğraftaki çocuk kim? Cevap sizi çok şaşırtacak!

Bazıları hemen tanıyor, bazıları ise şaşkına dönüyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlüler, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor.

Çocukluk fotoğrafları paylaşma akımı ise hâlâ popülerliğini koruyor.

SÜRPRİZ İSİM KİM?

Birçok sanatçı, gençlik ve çocukluk anılarını takipçileriyle paylaşıyor. 60 yaşındaki bu ünlü sanatçı,

Kurtlar Vadisi’nde ‘Süleyman Çakır’ karakteriyle fenomen olan Oktay Kaynarca. Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te İstanbul Üsküdar’da doğdu. Annesi İstanbullu, babası Malatyalı, babaannesi Elazığlıdır. Malatya Hekimhan Güzelyurt kökenli olan Kaynarca, 16 yaşında çalışmaya başladı.

Restoran fotoğrafçılığı yaptı, lisedeyken Fiat kamyon fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı’nda eğitim aldı.

TİYATRO VE SİNEMA KARİYERİ

İlk sahne deneyimini Ege Tiyatrosu’nda Turgut Özakman’ın Duvarların Ötesinde oyunuyla yaşadı. 1989’da TRT 1’in Gençler dizisinde başrol oynadı.

1990’da Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni ve 1991’de Suyun Öte Yanı filmleriyle sinemaya adım attı.

Tiyatro Stüdyosu’nda Kan Kardeşleri (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) oyunlarında rol aldı. Derin Bir Soluk Al’daki performansıyla Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

ÖDÜLLÜ SİNEMA VE DİZİ ROLLERİ

Yengeç Sepeti ve Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filmlerindeki rolleriyle Altın Portakal’da iki kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü aldı. 2000’de Yarın Geç Olmayacak filminin yapımcılığını üstlendi.

2001-2002’de Yeditepe İstanbul’da ‘Ferhan’, 2003’te Esir Şehrin İnsanları’nda ‘Üsteğmen Mehmet Ali’ karakterlerini canlandırdı.

Kurtlar Vadisi’nde ‘Süleyman Çakır’ rolüyle fenomen oldu; karakterin ölümü izleyicileri derinden etkiledi.

DİZİ VE TİYATRODA DEVAM EDEN BAŞARI

Kurtlar Vadisi’nden sonra Beynelmilel ve Sıfır Dediğimde filmlerinde rol aldı. Kuzey Rüzgârı, Adanalı, Sakarya Fırat ve Ustura Kemal dizilerinde oynadı.

2014-2017’de Guguk Kuşu oyununda McMurphy rolüyle sahneye çıktı. 2015-2021’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli’yi canlandırarak ödüller kazandı.

SON PROJELER VE YAPIMCILIK

2022-2024’te Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oyuncu, yapımcı ve senarist olarak yer aldı. Dizinin öyküsü ve proje tasarımı kendisine ve Onur Tan’a aittir. KYN Production adlı şirketiyle yapımcılık yapıyor. 2024’te Alan ve Kim Milyoner Olmak İster? programlarında sunuculuk yaptı.

ÇOK YÖNLÜ BİR KARİYER

Oktay Kaynarca, filmler, diziler, tiyatro oyunları, müzik klipleri, seslendirmeler ve reklamlarda yer aldı. Malatya Hekimhan’da bir caddeye ismi verilen sanatçı, kariyerine başarıyla devam ediyor.