Bu gece motorine bakın ne geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından sonra son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 5 kuruşluk zam yapılacak.

Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 34 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 55 kuruşa çıktı.

Motorin İstanbul'da 22.11 TL'ye, Ankara'da 22.31 TL'ye İzmir'de de 22.42 TL'ye satılıyor.

1.05 kuruşluk zam sonrası motorin İstanbul'da 23.16 TL'ye, Ankara'da 23.36 TL'ye İzmir'de de 23.47 TL'ye satılacak.

Benzin ve motorine zam üstüne zam yapılması araç sahiplerini isyan ettirdi. Araç sahipleri "Yeter artık. Bu kadar da vatandaş perişan edilmez. Bu tempoyla hükümet akaryakıtı 30 TL'nin üstüne çıkarma gayreti içinde. Seçime 15 gün kala da fiyatı indirerek kardan zarar ederler" yorumunu yaptı.