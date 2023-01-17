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Bu gece motorine bakın ne geliyor

Benzin zamlarından sonra bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine de 1,05 zam yapılacak. Zam sonrası İstanbul'da motorinin fiyatı 23.16TL'ye yükselecek. Sürücüler "Yeter artık" diyerek isyan ediyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:16
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Bu gece motorine bakın ne geliyor

Bu gece motorine bakın ne geliyor
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından sonra son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 5 kuruşluk zam yapılacak.

Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor. 

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 34 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 55 kuruşa çıktı. 

Motorin İstanbul'da 22.11 TL'ye, Ankara'da 22.31 TL'ye İzmir'de de 22.42 TL'ye satılıyor.

1.05 kuruşluk zam sonrası motorin İstanbul'da 23.16 TL'ye, Ankara'da 23.36 TL'ye İzmir'de de 23.47 TL'ye satılacak.

Benzin ve motorine zam üstüne zam yapılması araç sahiplerini isyan ettirdi. Araç sahipleri "Yeter artık. Bu kadar da vatandaş perişan edilmez. Bu tempoyla hükümet akaryakıtı 30 TL'nin üstüne çıkarma gayreti içinde. Seçime 15 gün kala da fiyatı indirerek kardan zarar ederler" yorumunu yaptı. 

 

 

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RUSYADAN 60A ALIYOR
17.01.2023 11:24
brent suan 80 rusya ise ambargodan ötürü 60 a satıyor bize bunlarsa brent 130 dolar fiyatına satıyor uyan millet  
 
BRENT 79 DOLAR
17.01.2023 11:23
geçen sene brent 80ken 9 tlydi milllet artık ahmaklığı bırakıp brent fiyatına göre 13 tlden fazlasının kazık oldunu anlatmalı  
 
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