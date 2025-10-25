2. el elektrikli araç almak istiyorsunuz ama çok pahalı olan batarya paketi acaba ne haldedir diye kara kara düşünüyorsunuz.

İşte tam size göre bir haberle huzurlarınızdayız. İsveç elektrikli otomobil satışlarında en önde gelen ülkelerden birisi. İsveç merkezli araştırma şirketi Kvdbil elektrikli araçların bataryalarıyla ilgili çok geniş kapsamlı bir araştırma yapmış. Sonuç gerçekten enteresan.

Tam 1.366 araç üzerinde yapılan incelemeler sonucu elektrikli otomobillerde yıllar süren kullanım sonrası bataryalar ne durumda sorusuna cevap bulunuyor.

Başkaları belki bu durumu güzel bir veri olarak sunabilir ama bence durum çok vahim.

Satışa çıkalı ortalama 3 4 yıl olan otomobillerden bazıları gerçek anlamda çok kötü performans göstermiş.



Gelin listeye birlikte bakalım

Yapılan testlerde bataryalar ölçülmüş ve ne kadar kapasite kaybettikleri raporlanmış.

Kötüden iyiye gitmek istiyorum müsaadenizle.



10. Sırada Volkswagen Id.4 modeli yer alıyor

NMC batarya paketine sahip araçların kapasitesi yapılan ölçümler sonrası ortalama %88 çıkmış.

9. Sırada Citroen E-C4 var

LFP batarya paketine sahip araçlarda yapılan ölçümler sonrası batarya kapasitesi ortalama %88 çıkmış.

8. Sırada Volvo XC40 Recharge yer alıyor

NMC bataryalı araçlarda kapasite ortalama %89 çıkmış.

7. Sırada Fiat 500e var

LFP bataryalara sahip modellerde Ortalama kapasite %90 çıkmış.

6. Sırada Audi Q4 E-Tron yer alıyor

NMC bataryalı modelin ortalaması %90

5. Sırada Mazda Mx-30 var

Li-ion bataryalarıyla ortalama kapasitesi %91 olarak ölçülmüş

4. Sırada Opel Mokka E yer alıyor

LFP bataryalı bu araçlarda ortalama batarya kapasitesi %92

3. Sırada Tesla Model Y bulunuyor

NCA bataryalarıyla ortalama kapasitesi %93 çıkmış

2. Sırada Kia E-Niro var

LFP batarya paketiyle ortalama kapasiteleri %94

1. Sırada Kia EV 6 yer alıyor

LFP bataryalarıyla ortalama batarya kapasitesi %95 olarak ölçülmüş ve listenin en dayanıklı modeli olarak zirvede yer almış.

Kia modelleri ve Tesla Model Y oldukça başarılı sonuçlar vermiş gibi görünüyor ancak ben olaya çok daha farklı bir pencereden bakmak istiyorum. En yaşlısı 5 yaşında olmayan modellerin bataryaları nasıl olur da bu kadar kısa sürede %90 ve altına düşebilir. Ben 2.el elektrikli araca ancak gücü yeten bir vatandaş olarak, nasıl güvenip bu araçlardan birini satın alırım.

Mesela Fiat 500e ve Citroen E-C4 şu an piyasada 2.elde satın alınabilecek en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller. Peki bu test sonuçlarından sonra ben nasıl elektrikli araç satın alma cesaretine girişebilirim.



Kimse kusura bakmasın ama bizim ülkemizde elektrikli araç bataryalarına verilen garanti süreleri ve km ölçütleri çok kısıtlı. Sadece KGM markasının elektrikli modelleri 10 yıl veya 1 milyon km batarya garantisi sunuyor. Diğer markalar maksimum 8 yıl garanti süreniz var diyor ancak km olarak verdikleri en fazla 150 - 200 bin km.

Elektrikli aracın en büyük güzelliği nedir, yakıt derdinin olmaması. Evden şarj etme imkanınız varsa benzinli araçların 10 kat daha altında maliyetlerle gezebiliyorsunuz elektrikli araçlarla.

Böyle bir avantaja sahip araçlarla kimse az km yapmaz yani sizin ya da benim 2. elde düşük bütçeyle alabileceğimiz elektrikli otomobiller zaten km kısmından batarya garantisini ya doldurmuş yada doldurmak üzere olan araçlar olacak.



Bir de üzerine bu araçların bu kadar kısa sürede batarya kapasitelerinin %90'ın bile altına düştüğünü bilmek doğal olarak bu durum karşısında çekimser davranmamıza neden olur.

Elektrikli otomobiller ile ilgili haberler yapan, içerik üreten onlarca insana göre İsveç'te yapılan bu testin sonuçları başarılı gibi görünebilir ama bana göre ilk 3 model harici çok kötü sonuçlar karşımızda demek.

Bu listede dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama çekmediyse ben söyleyeyim size.

Hiçbir Çin malı elektrikli araç teste tabii tutulmamış.

Ben şu an 2. elde alabileceğiniz en uygun fiyatlı ve en uzun menzilli Çin malı araç olan Skywell markasının Et5 modeline sahibim. (Yukarıdaki fotoğrafta görüyorsunuz) 2022 model benim aracım ve 72 kWh NMC batarya paketine sahip.



Aracı aldığımda 60.000km'nin altındaydı. Aradan geçen 3-4 ay gibi kısa sürede ben yaklaşık 7-8 bin km yol yaptım ve araç şu an 67 bin km'lere dayandı.



Geçenlerde batarya kapasitesi ne durumdadır diye ölçtürdük batarya sağlığı %99.2 çıktı

(Görseli hemen aşağıda).

Tek bir araç elbette ölçü olmaz.

Ben içerisinde yaklaşık 2.000 Skywell Et5 sahibi olan bir grubun üyesiyim.

Araçlarımız ortalama 60 - 120 bin km aralığında ve hemen hemen herkes ölçümünü yaptırdı

Sonuç inanın şaka gibi. Batarya kapasitesi %98 in altında olan araç yok denecek kadar az (görsel hemen aşağıda) ve bu araçların en yenisi 2023 model yani benim testimdeki en yeni araç bile 3 yaşında.

Bizim araçların artık sıfırı yok, marka adını ısrarla vermem bir reklam olmayacağından rahat davranıyorum. 2023 yılından sonra Skywell markası araç getiremiyor Türkiye'ye.

Birkaç servis noktası dışında maalesef araçlarla çokta ilgilenmiyorlar.

Benim de dahil olduğum Skywell Et5 grubu bu yüzden çok önemli.

Kimin aracında bir sıkıntı varsa hemen grup içerisinde çözüme kavuşturuluyor ve servislere çokta muhtaç olmadan D SUV'larımızın keyfini sürüyoruz.



Skywell Bir Türk Aşığı mahlasıyla tanıdığımız grup arkadaşımız Ümit Kulu, servis yetersizliğinden kaynaklı olarak araçla ilgili en temel ekipmanları almış ve her araç sahibine destekte bulunuyor.

Benim ve gruptaki onlarca araç sahibinin başta yazılım güncelleme sorunları olmak üzere birçok sıkıntıda yanımızda yer alıyor.



Hemen hemen hepimizin batarya sağlığını özel cihazıyla ölçtü, sağ olsun ve sonuç bu.

Şimdi siz söyleyin lütfen, bizim uygun fiyatından dolayı aldığımız Çin malı elektrikli araç Skywell Et5'lerimizde en kötü batarya sağlığı %98 çıkarken, yapılan testler sonrası en iyisi %95 çıkan bu listedeki araçlara ne kadar güvenebiliriz ve onları satın almak için ne kadar istekli olabiliriz.

"Karar Yüce Türk Milletinindir"