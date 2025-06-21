Bu hafta en çok kazandıranlar belli oldu! İşte yatırım araçlarının performansı...

Düzenleme: Kaynak: AA
Bu hafta en çok kazandıranlar belli oldu! İşte yatırım araçlarının performansı...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,17, gerilerken, altının gram fiyatı yüzde 1,24 azalış, dolar/TL yüzde 0,58, avro/TL yüzde 0,46 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.

Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artarak 39,6680 liraya, avro da yüzde 0,46 artışla 45,7470 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,86 ile "para piyasası" fonları oldu.

2025-9-1120.jpg

Son Haberler
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘kira bedeli’ kararı!
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘kira bedeli’ kararı!
Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı
Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı
Kuşadası’nda yangın paniği
Kuşadası’nda yangın paniği
Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama
Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama
İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu
İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu