Bu haftanın kazandıranları belli oldu

Yatırım araçlarından en çok kazandıranlar belli oldu. Altın, dolar, euro ve Borsa da kazandırdı. Ancak en çok kazandıran altın oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, rtalama yüzde 0,34 kazandırdı. Altındaki artış oranı yüzde 3,84'le en çok kazandıran oldu. Dolar yüzde 1,17 yükseliş kaydederken, euro da yüzde1,23 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 9.336 puanı gördükten sonra önceki hafta kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 9,142 puandan kapadı.

Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın bu hafta yüzde 3,84 kazanç sağladı. Cumhuriyet altınındaki artış oranı yüzde 8,92 oldu. Bu artışla Cumhuriyet altını 16 bin 402 liradan fiyatlandı. Çeyrek altın ise 3 bin 683 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazandı. Seçim önceki son kapanışı 32,3860 liradan yaptı. Euro ise yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti.