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Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Bu halkın ikinci bir lüksü yok

Fazıl Say’dan Muharrem İnce paylaşımı geldi. Muharrem İnce’nin videosunu paylaşan isim, “Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:39
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''Bu halkın ikinci bir lüksü yok...'' Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye sert tepki

Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Bu halkın ikinci bir lüksü yok
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Piyanist Fazıl Say, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" tepkisini gösterdi.

 

Sosyal medya hesabından İnce'nin videosunu alıntılayan Say, devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar?  Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??"

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