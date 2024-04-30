Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı

Kemik erimesinin hem ölümcül olduğu hem de sinsi ilerlediği biliniyor.

Çağımızın hastalığı olan ve pandemi haline geldiği iddia edilen bu kötü hastalıkla ilgili uzmanlardan uyarılar geldi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olan Doç. Dr. Mehtap Bozkurt, osteoporoz olarak da bilinen kemik erimesi hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Mehtap Bozkurt, kemik erimesinin, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sağlığı tehdit eden sinsi bir hastalık olduğunu belirtiyor.

Erken evrede herhangi bir belirti göstermeyen bu hastalık, genellikle küçük travmalar sonucu oluşan kırıklarla kendini belli eder.

Kemik yapısındaki değişiklikler sonucu artan kırılganlık durumuna dikkat çeken Bozkurt, osteoporozun birçok çeşidi ve nedeni olduğunu ve en sık menopoz sonrası kadınlarda görülen "postmenopozal osteoporoz" ile karşılaştıklarını vurguladı.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Cantürk ise, Türkiye'de 50 yaş üzeri her dört kişiden birinde görülen kemik erimesinin çocukluk döneminde başladığını ve önlenebileceğini ifade etti.

Cantürk, kemik erimesinin çocuklukta başlayan bir hastalık olduğunu, ancak erişkin yaşta klinik olarak ortaya çıktığını ve önlenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Kemik Erimesi Nedir?

Osteoporoz, yani kemik erimesi, kemik kütlesindeki bozulma sonucu kemiklerin kırılganlaşması durumudur. Bu duruma en çok kalsiyum eksikliği neden olur. Kalsiyum tuzları ve minerallerle zenginleşen kemikler, kalsiyum eksikliği durumunda kırılmaya meyilli hale gelir.

Kemik Erimesinin Belirtileri Nelerdir?

Kemik erimesi, erken dönemde belirti göstermez. Kemik yoğunluğunun azalmasına rağmen, kırılma veya çatlama olmadıkça veya kemik yoğunluğu testleri yapılmadıkça hastalığın tespiti zordur. Osteoporoz ilerledikçe, hastalar şu belirtileri hissedebilirler:

• Omurga içindeki kırık veya çökmüş bir omur nedeniyle bel ağrısı

• Kemiklerin eğrilmesine bağlı boy kısalması

• Kamburlaşma ve çarpık duruş

• Basit hareketlerde bile kırılma ve çatlamalar

Kemik Erimesine Ne İyi Gelir?

Kemik erimesine iyi gelen besinler, kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin olanlardır. Süt, peynir, süt ürünleri, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, soya fasulyesi, fındık, sardalya, somon gibi balıklar, incir, portakal, mantar, yulaf ezmesi ve diğer tahıllar bu besinler arasındadır. Bu besinlerin tüketilmesi, vücuttaki kalsiyum ve D vitamini seviyelerini artırarak kemik sağlığına katkıda bulunur.