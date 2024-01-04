Bu ikiliyi yiyen zıpkın gibi oluyor

Pekmez gibi Keçiboynuzunu da yoğurtla karıştırıp tüketmek oldukça yararlı. Ancak keçiboynuzu özü yani çekirdeğinin tozu ile tüketildiğinde bu yarar iki katına çıkıyor. İşte o yararları..

Öncelikle Keçiboynuzu çekirdekleri bitkisinden ayrılıyor, öğütülüyor ve toz haline getirildikten sonra yoğurda karıştırılıp yeniliyor.

İŞTE KARIŞIMIN YARARLARI

Özellikle kadınlara daha çok yararlı. Ünde bir kase tüketmeleri öneriliyor. Kadınların ileri yaş kemik sorunlarıyla mücadele etmesini sağlıyor. Çocuklarda da kemiklerin güçlenmesini sağlıyor...



Üst solunum yolları hastalıklarına iyi geliyor.

Boğaz ağrısını alıyor, balgam söktürüyor.



İki ay boyunca düzenli kullanıldığında kan hücrelerini artırıyor vücudu yeniliyor.

Akciğerleri temizliyor.