Bu illerde yaşayanlar dikkat! 20 Bin 745 lira para verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamını geliştirmek için dört ilde aylık 20 bin 745 TL destek sağlanacağını duyurdu.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) kapsamında başvurular devam ederken, proje kapsamında toplam 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın çalışan destekten faydalanacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 20 BİN LİRA DESTEK AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şunları söyledi, Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.

- Aylık destek miktarı 20.745 TL

- Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Kadın istihdamına yönelik bu destek İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun'da faaliyet gösteren kadın işverenlere verilecek. İşverenler, işe alacakları yeni kadın çalışanlar için hibe desteğinden yararlanabilecek.

Proje kapsamında sağlanacak destekler şöyle:

Aylık hibe desteği: 20.745 TL

Toplam destek bütçesi: 372 milyon 812 bin TL