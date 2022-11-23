Bir anne çocuğuna bunu nasıl yapar. Bu işkenceyi okuduğunuzda tüyleriniz diken diken olacak

ABD'nin Las Vegas eyaletindeki bir apartmanda, komşular tarafından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Komşuların anlatımına göre evde annesi Addy Gonzales ve büyükannesi Maria Pasarin tarafından hapis olarak tutulan 18 yaşındaki Maria adlı genç bir kız, kendisine yeteri kadar yiyecek verilmemesinin ardından çareyi evden kaçmakta buldu.

TUVALETİNİ BİLE KOVASINA YAPIYOR

Yine komşular tarafından aktarılan bilgilere göre genç kızın uzun zamandan bu yana ailesi tarafından tutsak altına alındığı ve tuvaletini dahi odasına verilen kova aracılığıyla yaptığı belirtildi. Olay günü de genç kızın kendisine çok az yemek verilmesinin ardından pencereden kaçtığı aktarıldı.

Korku dolu halde bir araya bağladığı çarşafların yardımıyla odasından aşağıya inmeye çalışan 18 yaşındaki genç kadın panik halindeydi. Komşularının kızını bu halde gören Maria adlı kadın büyük bir şok yaşadı.

'BAŞIMA GELENLERE KİMSE İNANMAZ'

Çektiği videodan sonra telefonunu bahçesindeki masaya bırakan komşu, sakinliğini korumaya çalışarak genç kadının yanına gitti.Genç kadının başına gelenleri anlamakta güçlük çeken komşu, ona mutlaka polisi araması gerektiğini söyledi. 18 yaşındaki genç kadın ise komşusunun bu sözleri üzerine "Başıme gelenlere kimse inanmaz" cevabını verdi.

Maria adlı komşunun şans eseri yakaladığı görüntü, evde günlerce belki de yıllarca süren bir dehşetin sonunda ortaya çıktı.

Evine dönen komşu, hızlıca polisi arayıp ihbarda bulundu. 15 dakika içinde bölgeye gelen ekipler dehşet evinde yaşananları tek tek ortaya çıkardı.

İDRAR VE DIŞKI DOLU KOVAYLA YAŞADI

Ekipler genç kızın tutulduğu odaya girdi. Korku içinde titreyen genç kadının hapsedildiği odada yalnızca bir yatak ve yarısı idrar ve dışkı gibi görünen şeylerle dolu bir kova vardı.

Uzun bir zamandır günde bir öğünle beslenen ve sağlık durumu iyi olmayan 18 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kıza yaptıklarının ortaya çıkması üzerine anne ve büyükanne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir erkeğin de olayla ilgili gözaltına alındığı ancak şahsın aileyle ilgisinin henüz tespit edilmediği belirtildi. 3 kişi, genç kızı özgürlüğünden yoksun saymak ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıyor.