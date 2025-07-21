Bu kadarı da pes dedirtti! İcradan satılık ayçiçek yağı...

Ekonomik darboğaz ve borç krizi işletmeleri zorlamaya devam ederken Çorum'da eşi benzeri görülmemiş bir ilan dikkat çekti; kentte faaliyet gösteren bir firmaya ait binlerce teneke ayçiçek yağı icradan satışa çıkarıldı...

TOPLAM 7 BİN 388 ADET YAĞ SATIŞTA

Çorum İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada, toplam 7 bin 388 adet 5 litrelik çeşitli marka ayçiçek yağı satışa sunuldu.

Toplam 2 milyon 677 bin 955 lira muhammen kıymeti bulunan yağlar, icra dosyasına göre borç karşılığında haczedilen mallar arasında yer aldı.

Yağlar için ilk ihale 6 Ağustos olarak belirlenirken satışın gerçekleşmemesi durumunda ise ikinci ihale 3-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

İlanda yağların son kullanma tarihlerinin 2026'dan sonra olduğu da belirtildi.

Bu arada kentte yağ dışında makarna gibi gıda malzemesi ve ev temizlik ürünlerinin de icradan satışı yapıldığı da görüldü.