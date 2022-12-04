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Bu kadın 800 yaşında, adı Tora

Baston tutarken sırıtan yaşlı bir kadının gerçek ölçülerde boyutlu bir üç boyutlu modeli, mahallesinde dolaşan çağdaş bir yaşlıya benziyor. Aslında, bu kadın yaklaşık 800 yıl önce Norveç’te yaşadı ve model, onun iskeletine dayanan gerçek boyutlu bir rekonstrüksiyon.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 15:00
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Bu kadın 800 yaşında, adı Tora

Bu kadın 800 yaşında, adı Tora
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Sedat Kaya / Özel Haber

Norveç Bilim Üniversitesi’nde arkeolog olan Ellen Grav, dünyaya “Tora” adlı gerçek boyutlu modeli tanıttı. Tora’nın rekonstrüksiyonu şu anda Norwegian University of Science and Technology müzesindeki bir serginin parçası olarak sergileniyor. Tora’nın adı, Norveçli bir yayın şirketi olan NRK tarafından yapılan bir kamu anketinde seçildi.

 

 

Tora, 1.200’lerin sonlarına doğru doğdu ve Norveç’in merkezinde bir şehir olan Trondheim’da yaşadı. Müzeye göre, bu süre zarfında Orta Çağ metropolü hızla büyüyordu ve burada zanaatkarlar ve tüccarlar yaşıyordu.

Tora hakkında yazılı bir kayıt bulunmamakla birlikte arkeologlar, iskelet kalıntılarından ve cesedinin mezardan çıkarıldığı yerden elde edilen ipuçlarına dayanarak bu Orta Çağ kadınının hayatı hakkında bir hikaye oluşturdular.

Arkeologlar, Tora'nın iskeletinde bir omurga deforme saptadıklarını ve büyük ihtimal kambur olduğunu söylerken, alt dişlerinin de olmadığını belirttiler.

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