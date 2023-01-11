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İşte böbrek taşı düşürten kan grubu

Böbrek taşı düşürmenin kan gruplarıyla ilintili olduğu ortaya çıktı. Bazı kan grubuna sahip kişilerin böbrek taşı düşürme riskinin yüksek olduğu belirtildi. İşte en riskli o kan grubu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:01
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Bu kan grubuna sahip olanlar böbrek taşı düşürüyor

İşte böbrek taşı düşürten kan grubu
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Her organımız gibi böbreklerde çok önemli. Onlara iyi bakmamız gerekiyor. Özellikle taş birikmelerini önlemek için elimizden geleni yapmamız şart. Ama bu yeterli değil çünkü bazı insanların kan grupları da böbrek taş birikme riskini artırıyor.
Ulusal Böbrek Vakfı'na göre, her on kişiden biri hayatlarında bir kez böbrek taşı düşürüyor. Bir başka İsveç araştırması ise, kan gruplarının böbrek taşı riskinin artırdığını açıkladı.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek taşları ağırısı belirtileri kaburgaların altında, yanınızda ve sırtınızda keskin, şiddetli ağrıyı ile ortaya çıkıyor. Ağrı dalgalar halinde geliyor. Öte yandan idrar yaparken yanma, mide bulantısı ve kusma, ateş ve titremeler gelişiyor. Uzmanlar böbrek taşı oluşmaması için bolca s tüketilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyor.

İşte kan grubu en düşük riskli grup

Penn Medicine, kalp hastalığı ve kalp krizi, hafıza kaybı ve bazı kanser riskinizin kan gruplarından etkilendiğini açıkladı. eLife'da yayınlanan bir İsveç araştırması, beş milyondan fazla insanla ilgili sağlık kaydı verilerini inceledi ve kan grupları ile binden fazla farklı hastalık arasındaki bağlantıları mercek altına aldı. B tipi kanı olan kişilerin böbrek taşı geliştirme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

 

 

 

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