Bu kan grubunda olanlar dikkat! Erken yaşta felç olabilirler

Son yıllarda yapılan araştırmalar, A kan grubuna sahip bireylerin, diğer kan gruplarına göre daha yüksek bir felç riski taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun ciddiyetine dikkat çekerek, A kan grubundaki kişilerin sağlıklarını korumak için önlemler almaları gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, A, B ve AB kan gruplarına sahip bireylerin, O kan grubuna sahip bireylere kıyasla daha yüksek felç riski taşıdığını ortaya koydu.

Dr. Walter Willett tarafından yürütülen bu çalışma, A ve B kan gruplarının, kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak felç riskini yükselttiğini gösterdi.

British Medical Journal'da yayımlanan başka bir çalışma, belirli kan gruplarının genetik olarak felç riskini artırabileceğini gösterdi. Dr. Martha Clare Morris, "A ve B kan gruplarına sahip bireylerin, genetik olarak daha yüksek pıhtılaşma faktörlerine sahip olabileceğini ve bu durumun felç riskini artırabileceğini" belirtmiştir.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldız, kan grubu ve felç riski arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, "A, B ve AB kan gruplarına sahip bireylerin, felç riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemeleri önemlidir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigara kullanımından kaçınma, felç riskini azaltmada etkili olabilir" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kaya, "Kan grubu, felç riskini etkileyen birçok faktörden sadece biridir. Ancak, A, B ve AB kan gruplarına sahip bireylerin, kan basıncını kontrol altında tutmaları ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

FELÇ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Sağlıklı Beslenme: Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet benimseyin.

2. Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın.

3. Sigara ve Alkol Kullanımını Azaltın: Sigara içmeyin ve alkol tüketimini sınırlayın.

4. Kan Basıncını Kontrol Edin: Düzenli olarak kan basıncınızı ölçün ve doktor kontrollerine gidin.

5. Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga ve derin nefes alma teknikleri gibi stres yönetimi yöntemlerini kullanın.

Belirli kan gruplarına sahip bireylerin felç riski daha yüksek olabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının felç riskini azaltmada etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu basit adımları takip ederek, felç riskini azaltabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.