Bu kez cezayı federasyon yedi

Uluslararası Halter Federasyonu, 1 Nisan 2023 ile 21 Nisan 2023 tarihleri arasında, Türkiye Halter Federasyonu'na bağlı üç sporcuya yasaklı madde kullanmak ve yer bildiriminde bulunmamaktan hak mahrumiyeti vermişti.

Hakan Şükrü Kurnaz 22 ay, Pelinsu Bayav 36 ay ve Doğan Dönen 24 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Resmi sitesinden duyuruda bulunan IWF, üç Türk sporcunun dopingli çıkması nedeniyle Halter Federasyonuna 100 Bin dolar para cezası verdi.

Federasyon parayı yatırmadığı takdirde Türkiye'nin yarışmalardan men edilme ihtimali bulunuyor.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise karara itiraz edeceklerini söyleyerek; "Bu karara itiraz edeceğiz ve değişmezse para cezasını ödeyeceğiz. Bizim gibi birçok ülke şu anda aynı durumda. Ama biz itirazdan sonuç alamazsak cezayı ödeyeceğiz ve Federasyon olarak tüm Uluslararası yarışmalara katılmamızda bir engel olmayacak" dedi.