Bu kez finalde yaptılar: Yok böyle geri dönüş yok böyle şut

Oklahoma City Thunder, NBA Finalleri'nin ilk maçında 46 dakika 25 saniye boyunca maç boyunca ilerlemesine karşılık Indiana Pacers'ın sadece 0,3 saniye geride kaldığı ve maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers arasındaki NBA finali muhteşem bir maçla başladı. Bu sezon kaç sayı geri düşürse düşsün pes etmeyen Indiana Pacers, yıldızı Tyrese Haliburton'un 0.3 salise bulduğu basketle maçı 111-110 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Son periyoda kadar Oklahoma City Thunder harika bir savunma yaptı ve Pacers'a 25 top kaybı yaptırdı.

Bu sezon evindeki 37 karşılaşmada 36 galibiyet elde eden Oklahoma, maçın bitimine 9:42 kala 15 sayı öndeydi. Taraftarlar kutlama yaparken Indiana PAcers geri dönmeyi başardı. Rıc Carlise'ın koçluğunu yaptığını Indiana maçı kazanmayı başardı. Pascal Siakam, 19 sayıyla Pacers'ın en çok sayı atan ismi oldu. Onu Obi Toppin 17, Myles Turner 15, Haliburton ve Andrew Nembhard ise 14'er sayıyla takip etti. Oklahoma City'de NBA MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın 38, Jalen Williams'ın 17, Lu Dort'un 15 sayısı galibiyete yetmedi. NBA finalinde İkinci maç pazartesi sabaha karşı yine Oklahoma'da yapılacak.

Indiana Pacers'ın galibiyetiyse tarihe geçti. 2 Haziran 2011'de Dallas Maverics, son çeyrekte 15 sayı gerideyken Miami Heat'i yenmişti. Son çeyrekte yapılan en büyük geri dönüştü artık Dallas Maverics yalnız değil. Listede artık Indiana Pacers da var. İşin ilginci 2011'de Mavericks'i çalıştıran Rick Carlise şimdi Indiana Pacers'ın başında. Yani bu geri dönüşü iki takımda başaran tek koç.

TYRESE HALIBURTON'DAN BİR KEZ DAHA TARİHİ BİR BASKET ???? pic.twitter.com/igWdsnZ1wf — S Sport (@ssporttr) June 6, 2025

Ayrıca Indiana Pacers bu sezon play-off'larda yaptığı dönüşlerle dikkat çekiyor.

• 29 Nisan'da Indiana, uzatmanın bitimine 34.6 saniye kala Milwaukee Bucks'a karşı 118-111 gerideydi. Haliburton'un 1.4 saniye kala bulduğu sayıyla maçı 119-118 kazandı.

• 6 Mayıs'ta Cleveland Cavaliers 48 saniye kala 119-112 öndeydib Indiana, Haliburton, maçın bitimine 1.1 saniye kala bulduğu basketle maçı 120-119 önde bitirdi.

• 21 Mayıs'ta Indiana, normal sürenin bitimine 51.1 saniye kala New York Knicks'e karşı 121-112 gerideydi. Haliburton, son saniyede attığı şutla maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada Indiana 138-135 galip geldi.