Bu kez valilik uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine giren İstanbul'da valilik de bir uyarı yaparak Cumartesi günü belli kesimlerde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, yurdun büyük kesiminde görülecek soğuk hava akımının kentte de etkili olacağını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına düşecek.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerin

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, iç kesimlerde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği yaptığı soğul hava uyarısında "Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.