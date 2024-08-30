Bu kış payetler parlayacak

Payetler hayatımıza girdikleri günden beri dönem dönem popülerlik oranlarında düşüş yaşandı. Fakat payetlerdeki bu düşüş tarihe karıştı. yeniden en trend seçenekler arasında yer aldı.

Yılbaşı partilerinde, kutlamalar ve hatta sokaklarda da tercih edebileceğiniz payet, şu sıralar yeni en çok tercihe dilen gruplar arasında yer aldı.

Birçok ünlü isim günlük hayatlarına bile payet şıklığını iliştirir oldu. Pantolonlardan eteklere, ceketlerden gömleklere, ayakkabıdan çantaya kadar bu sezon her şey ışıl ışıl payetleniyor. Dolaplarda payetlere şimdiden yer açılsın çünkü kış mevsimini payetler aydınlatacak.

Özellikle göze çarpan parçalardan biri olan etekler sezona damga vuracak iddialı türler arasında yer aldı. Çeşitli model ve renkleriyle 2024 sizin de gözlerinizi kamaştıracak.