Bu kız çocuğunu tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu kız çocuğunu tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları fazla ilgi görüyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, büyüdü ve Türkiye güzeli seçildi.

Bu kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" diyor. Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlü?

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Eski futbolcu Mesut Özil ile dünyaevine giren tescilli güzel Amine Gülşe. Amine Gülşe 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

Bu evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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31 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'nin çocukluk halini görenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." yorumlarında bulundu.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe 30 Nisan 1993'te doğdu. İsveç vatandaşı olan Amine Gülşe eğitim hayatını İsveç'te tamamladı. 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisi oldu. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabiliyor. 6 haziran 2019 da Futbolcu Mesut Özil ile evlendi.

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