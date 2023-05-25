Bu kurumda bürokratların ‘huzuru’ yerinde. Huzur haklarına yüzde 50 zam yaptılar

Yönetimine AKP’li isimlerin doldurulduğu ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Bereket Sigorta’da yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkında yüzde 50 zam yapıldı.

Bu kurumda bürokratların ‘huzuru’ yerinde. Huzur haklarına yüzde 50 zam yaptılar

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden kriz, kamuda birden fazla koltuğu bulunan isimleri yine teğet geçti. Emeklileri ve işçileri açlık sınırının altında ücrete mahkûm eden politikalar, “İktidarın çiftliği haline getirildiği” gerekçesiyle eleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında koltuk kapanlar için adeta 360 derece değiştirildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Sigorta’nın 26 Nisan’da gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar da “Muslukların” iktidara yakın kamu çalışanları için açıldığını ortaya koydu.

26 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen Bereket Sigorta Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin 2022 yılına yönelik faaliyet raporu okundu. Ardından ise mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

HUZUR’A YÜZDE 50 ZAM

“Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesi” ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından, 2022 yılında 12 bin TL olan Bereket Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyelik ücretine yüzde 50 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Şirketin yönetim kuruluna belirlenen isimler ise Tayyar Yeşil, Fatih Oğuzhan, Faruk Gökçen, Rüveyda Çiftçi ve Mahmut Barut oldu. Çiftçi ve Barut’un, “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” olarak şirket yönetiminde yer alacağı belirtildi. Oy çokluğu ile yönetime seçilen isimlerin 2023 yılında aylık 18 bin TL yönetim kurulu üyelik ücreti alacağı ifade edildi.

Şirketin yönetim kurulunda görev alan Rüveyda Çiftçi’nin aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı, Mahmut Barut’un ise AKP’den 27’nci dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

ÇARPICI ARTIŞ

Bereket Sigorta A.Ş’nin yönetim kurulu üyelik ücretlerinde yıllar itibarıyla cömert artışlar yapıldı. 2018 yılında 3 bin 500 TL olan yönetim kurulu üye ücreti yıllar itibarıyla şöyle:

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