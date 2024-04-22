Bu laleye dokunan yanıyor!

Muş’ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açarak bütün ovayı kırmızıya boyadı.

Nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesi koruma altına alındı.

Lalenin tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ya da ticari amaçla satılması halinde, bu eylemleri yapanlar hakkında 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Lalelerin yetiştiği köyde yaşayanlar, “Uzak memleketlerden insanlar buraya gelip fotoğraf çekiyorlar. Herkesten rica ediyoruz, bu laleleri koparmasınlar” diyorlar.