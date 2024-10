Bu liseden mezun olanın işi hazır

Samsun'da 2018 yılında cerrahi el aleti üreten firmaların talepleri doğrultusunda proje okulu olarak açılan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tek olma özelliğini halen sürdürüyor.

Okul, tıbbi alet üretiminde dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ilk sırada yer olan Samsun'da faaliyet gösteren firmalara nitelikli eleman yetiştiriyor. 300 mevcudu olan, yılda 70 mezun veren okulda öğrenciler CNC makineleri, bilgisayarlar ve ekipmanlarla eğitim görerek bir klinikte veya ameliyat ortamında kullanılacak cerrahi aletlerin üretimini öğreniyor. Okuldan mezun öğrenciler, cerrahi el aleti sektöründe kolayca iş bulabiliyor.

Okul Müdürü Fatih Aydın, Medikal Sanayi İnovasyon Derneği(MEDİKÜM) ile yapılan protokol çerçevesinde, mezun öğrencilerin tamamına istihdam garantisinin verilebildiğini söyledi.

Okuldan mezun olan öğrencilerin Solidworks ve Autocad tarzı çizim programlarını öğrendiklerinden, projelendirme çalışması yapan her türlü firmada çalışma imkanına sahip olduğunu ifade eden Aydın, “Türkiye’de tek olan okulumuza olan ilgi her yıl artıyor. Okulumuzda önümüzdeki yıldan itibaren pansiyonumuz devreye girecek. Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin buraya gelmesi sağlanarak, okulumuzun sayısal olarak kapasitesinin artacağını düşünüyoruz" dedi.

Öğrenci Murat Köse, “Buradan mezun olduğumda işim garanti olduğu için bu okulu tercih ettim. Okulda tornalama, kalıp imalatı gibi dersleri görüyoruz. Tıbbi cihaz malzemelerini üretmeyi öğreniyoruz. Diğer öğrencilere buraya gelmelerini öneriyorum. İş garantimiz var” dedi.