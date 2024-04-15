Bu manzarada bu yemek 170 lira

Kaynak: Haber Merkezi
Bu manzarada bu yemek 170 lira
Türkiye’deki restoran ve cafelerin fiyatları tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edeceğe benziyor. Türk gezgin Sezer Yılmaz, Endonezya'nın turistik adası Bali’deki fiyatları yerinde anlattı. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırdı. Sordu neden kazıklanıyoruz diye...

Türkiye'nin turistik bölgelerindeki fiyatlar neden abartılıyor sorusu yaz ayları yaklaştıkça gündeme gelmeye başlıyor. Ramazan Bayramı'nda Bodrum'a gidenler karşılaştıkları fiyatlarla şok üstüne şok yaşadı. Türk gezgin Sezer Yılmaz Endonezya'nın turistik adası Bali'ye gitti oradaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdı. "Neden kazıklanıyoruz" diye de.

Sezer Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ben kendi ülkemde kazıklanmaktan bıktım. Şu an yine Bali'deyiz arkadaşlar. Ulubatı'da böyle bir manzara karşınsındayız. Jimmy beach cluba geldi. Şu an elimde egg benedict var. Tavuklu hatta. Bu sadece 170 TL Yani şu anda beach clubta böyle bir manzarada. 170 TL'ye ben bunu yiyebiliyorken, neden kendi ülkemde ben bunu 1.000 liraya yiyebiliyorum. Ya abi yap şunu 300 liraya Hayır demiyeceğim ya ama yapmu şunu1.000 liraya ya da girişe para alma benden saçma sapan lütfen..."

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