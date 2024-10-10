Bu marka dondurmayı sakın yemeyin. Bakanlık ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu marka dondurmayı sakın yemeyin. Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesi gün geçtikçe kabarıyor. Son olarak ünlü bir dondurma markası da buna dahil oldu. Yüzde 100 yapıldığı iddia edilen dondurmalarda keçi sütü olmadığı tespit edildi.

Gıdada son zamanda yaşanan skandal olaylara Tekin Usta dondurma firması da girdi. Birçok yerde şubesi olan firma yüzde 100 keçi sütüyle yapılan dondurma sattığını iddia ediyordu. Tekin Usta'nın dondurmalarında keçi sütü olmadığı tespit edildi.

Vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, internetten verilen sipariş sitelerinde keçi sütü kullandığı düşünüldüğü için bol yıldızı bulunan Tekin Usta markası hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

75 TL'DEN SATILIYOR

Bakanlık, markanın yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmasını incelemeye alarak içinde inek sütü tespit ederken, keçi sütü tespit edemediğini belgeledi. Öte yandan firmanın keçi sütlü dondurma diyerek vatandaşa topunu 75 liradan satması da büyük tepki topladı.

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