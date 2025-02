Bu markaları sakın almayın! Kahvaltının olmazsa olmazı 10 peynir markası ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın tükettiği gıdaları sıkı denetime alan Bakanlık taklit ve tağşiş listesi ile tüm hilekarlıkları kamuoyuna duyuruyor. Bakanlığın yayınladığı son listede ise peynir markaları listenin başını çekti. Peki hangi markalar o listeye girdi? İşte Bakanlığın güncel taklit ve tağşiş listesi.

Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak denetimini yaptığı markalarda ve lokantalarda taklit ve tağşişi olması durumunda internet sitesinden duyurmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği listede bu sefer peynir markaları başı çekti.

5 İL LİSTEYE GİRDİ

Listenin başında Kayseri’de ÜNAL GIDA VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / KAYSERİ, listenin ikinci sırasında Konya’nın iki ilçesi Ereğli ve Karatay, ilçeleri geldi. Konya’da ERKON SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TAR. AMB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MİLKON SÜT ÜRN. VE GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ve ÇAYIRBAĞI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA HAY. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. geldi. Listenin 3’üncü sırasında ise Zonguldak’ın Devrek ilçesi geldi.

O ŞEHİRLERDE TESPİT EDİLDİ

Yayımlanan listeye giren markaların tamamında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken peynirlerin üretildiği şehirler ise Kayseri, Konya, Zonguldak, Elazığ ve İzmir oldu.