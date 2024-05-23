Bu mesleği yapan futbolcu kadar maaş alıyor! Yurt dışında kolayca iş bulabiliyor

Bolu’nun Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu, Osmanlı Saray mutfağına ve dünyanın birçok ülkesine aşçı yetiştiriyor.

Bolu’nun Mengen ilçesi Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, Büyük Elçilikler, Saraylar ve Lüks Otellere yüzlerce aşçı yetiştirirken, Mengen Meslek Yüksekokulu’nda yetişen aşçı ve şefler yurt dışında görev yapıyor.

ŞEFLER YURT DIŞINDA GÖREV YAPIYOR

Aşçılar; Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Katar’dan Suudi Arabistan’a kadar en iyi otellerde görev yapıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu’nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, “Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor" diye konuştu.

"İYİ BİR AŞÇI 30 BİN DOLARDAN AŞAĞI MAAŞ ALMAZ"

Doç. Dr. Çavuş, yurt dışında görev yapan ve Mengen’den yetişmiş olan bir aşçının 30 bin dolardan aşağı maaş almayacağını belirtti.

Çavuş, “Onu tahmin etmek zor ama yüksek. Yani bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı maaş almaz” ifadelerini kullandı.