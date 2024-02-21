Bu meslek gruplarına müjde! Ulaşım tamamen ücretsiz

İzmir’de toplu taşıma araçlarından faydalanmak isteyenler, tam bilet için 13 TL, öğrenciler için 5 TL ve indirimli kart sahipleri için ise 11.52 TL ödemektedir. Fakat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren aktarma yapılan biletlerin 120 dakika süresince bedava olacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra, bazı mesleklerden olanlar toplu taşıma araçlarından bedava olarak faydalanmaktadır. İzmir’de bedava ulaşım kartlarına sahip olan meslekler şunlardır:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” kapsamında, 65 yaş ve üstü kişiler, aldıkları seyahat kartı ile şehir içi toplu taşıma araçlarından bedava olarak faydalanmaktadır.

Sağlık Kurulu raporuyla yüzde 40 ve üstü engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üstü ağır engelli olduğunu belgeleyenler, kendileri ile birlikte bir refakatçi ile birlikte seyahat ederek şehir içi toplu taşıma araçlarından bedava olarak faydalanmaktadır.

BASIN KART SAHİPLERİNE DE ÜCRETSİZ

Türkiye İstatistik Kurumu personeli, sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü görevlerini yaptıkları süre boyunca şehir içi toplu ulaşım araçlarından bedava olarak faydalanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Basın Kartı, 4736 Sayılı Kanun, 2002/3700 sayılı Kararname ve Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenir. Basın Kartına sahip olanlar, ulaşımdan bedava olarak faydalanabilirler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kadro ünvanı zabıta olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personeli, 24772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince şehir içi toplu ulaşım araçlarından bedava faydalanır.

26/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrası uyarınca muvazzaflık hizmetini bedelli olarak yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olanlara, hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden bedava faydalanmaları için komutanlıkların talebi durumunda seyahat kartı verilir.

POLİSLER DE YARARLANIYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde belirtilen IX- Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar. Ayrıca sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar da bu karta sahiptir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde belirtilen VIII- Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsıyor.

Ayrıca sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar da bu karta sahip.

EHS Polis (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı, 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin (polis, çarşı ve mahalle bekçileri) bedava ulaşım kartıdır.