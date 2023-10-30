Bu mu adalet? Pendik’te yarışan ve 1 kişinin ölümüne neden olan şahıslar tahliye oldu

İstanbul Pendik’te yarış yapan iki arkadaştan biri seyir halindeki araca arkadan çarparak sürücünün ölümüne neden olduu. Taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapisle yargılanan iki tutuklu sanık tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Bu mu adalet? Pendik’te yarışan ve 1 kişinin ölümüne neden olan şahıslar tahliye oldu

Kaza, 9 Temmuz 2022 tarihinde Pendik Otoyolu üzerinde sabah 06.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y.(20) ve arkadaşı Doğukan T.(20) yol üzerinde yarış halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğukan T., Zeki Aktaş hakimiyetindeki ve eşi Ergül Aktaş’ında içerisinde bulunduğu araca arkadan çarptı. Zeki Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ergül Aktaş ise yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Y. ve Doğukan T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan haklarında dava açılan iki sanık, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Müşteki ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

aw064848-03.jpg

“ZEKİ AKTAŞ’IN ARACINA ÇARPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Tutuklu sanık Doğukan T. savunmasında, “Olay tarihinde hızımın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan 5-6 saat önce bir bira içtim. Dikiz aynısından tehlikeli bir şekilde bir aracın geldiğini fark ettim. Yanımdan sıyırarak mı geçti, vurarak mı geçti hatırlamıyorum. Ancak benim dengemi bozdu. Benim aklıma ilk gelen şey aracın frenine basıp kontrolü sağlamaktı. Araç bariyerlere çarpınca hava yastıkları açıldı, araç toz duman oldu. Zeki Aktaş’ın aracına çarptığımı hatırlamıyorum” dedi.

“SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Müşteki Ergül Aktaş, “Olay tarihinde havaalanından çıkmıştık. Tünel çıkışı sonrasında bir aracın birden bize arkadan vurduğunu duydum. Eşime seslendim ancak kendisi cevap vermedi. Olay nedeniyle bende yaralanmıştım. Olay nedeniyle hem eşimin ölümü hem de kendi yaralanmam dolayısıyla sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

aw064848-01.jpg

"KARARIN DOSYA GERÇEĞİNE AYKIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatı Ramazan Eren, "Mahkemenin kararına itirazda bulunacağız. Dosyadaki delil durumuna göre sanıkların tutuklu yargılanması gerekiyordu. Mahkemenin kararına saygılıyız fakat dosya gerçeğine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Müştekilerimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Trafik cinayetine başka canlar verilmesinde diye bir hukukçu olarak mücadeleme devam edeceğim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların bu aşamada etki edebileceği veya karartabileceği bir delil bulunmaması ve sabit ikametgah sahibi oluşlarını dikkate alarak tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğukan T.’nin olay günü 0.90 promil alkollü olduğu, Mehmet Y. ve Doğukan T.’nin kullandığı araçların seyir halindeki diğer araçlardan hızlı olduğu değerlendirildi. Mehmet Y. ve Doğukan T.’nin yarış halinde oldukları, Doğukan T. kullanımında olan aracı ile Zeki Aktaş’ın içerisinde olduğu araca çarparak ölümlü kazaya sebep oldukları, her iki şüphelinin de asli kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, Doğukan T. ve Mehmet Y.’nin “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

aw064848-02.jpg

İlgili Haberler
Devleti 15,6 Milyar lira zarara uğrattılar
Devleti 15,6 Milyar lira zarara uğrattılar
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Son Haberler
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması Spor
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı Magazin
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette Yaşam
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi Gündem
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı Dünya
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı
Bu faiz oranlarını gören cüzdanından kredi kartını çıkarmaz Ekonomi
Bu faiz oranlarını gören cüzdanından kredi kartını çıkarmaz
Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum Spor
Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum