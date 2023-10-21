Bu nasıl evlat? Babasını komaya sokup intihar süsü vermiş

Muğla'da, babası Samet Bulut’u öldürüp, intihar izlenimi verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı Ayşegül Bulut, eşi Penbe Bulut ve kızının sevgilisi Mehmet Karadağ için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Muğla’da Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ’ın (30) evinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı. Karadağ’a ait bir evrakta Ayşegül Bulut’un (20) adı geçince, dosya kapsamında araştırma yapıldı. Jandarma, 16 Mart’ta Ayşegül Bulut’u gözaltına aldı. Ayşegül Bulut’un babası Samet Bulut’un (49) 25 Şubat 2022’de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Bu kez jandarma, Ayşegül Bulut ile erkek arkadaşı Mehmet Karadağ’ı çapraz sorguya aldı. İkili, Samet Bulut’u öldürdüklerini ve ardından intihar izlenimi verdiklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut (49) da gözaltına alındı. Ayşegül Bulut ile ‘dolandırıcılık’ suçundan cezaevinde bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Ayşegül Bulut’un babası Samet Bulut’a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ’a verdiği belirtildi. Samet Bulut’un ‘dolandırıcılık’ suçundan şikâyette bulunacağını söylemesi üzerine Ayşegül Bulut’un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaptıkları iddianamede yer aldı. İddianamede, Mehmet Karadağ’ın Samet Bulut’un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut’un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu belirtildi. Ayşegül Bulut’un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Karadağ’ın kimyasal madde ile Samet Bulut’u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takıp kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip sabitlediği kaydedildi. Karadağ’ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut’la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut’un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı. Karadağ’ın ipi kestiği çakıyı Bulut’un ellerine sürerek delilleri kararttığı da iddianamede yer aldı. Mehmet Karadağ, Ayşegül ve Penbe Bulut için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.