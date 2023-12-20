Bu ot böbrek taşı düşürüyor cinsel gücü artırıyor

Tanımaya fırsat bulamadığımız birçok bitkinin sağlık açısından çok önemli yararları var. Çoban Çökerten de öyle bir bitki. İşte yararları…

Sert iğneli bir bitki, botanikteki adı, Tribulus terrestis.

Yaban kimyonu familyasından. Kendiliğinden yetişiyor. Meyveleri yuvarlak ve boynuza benziyor. Çiçekleri sarı renkte açıyor...

İŞTE YARARLARI

ENFEKSİYONU TEMİZLER



Vücudu temizliyor. Antibakteriyel etkisi bulunuyor. Bakteri kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlüyor.

Ayak mantarıyla savaşıyor.



VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSELTİR

İçeriğinde vücudu koruyan mineraller bulunuyor. Beden direncini yükseltiyor. Kış hastalıklarından koruyor. Dikkat dağınıklığının önünü kesiyor.

AĞRILARI DİNDİRİR

Kas ve kemik ağrıları önlüyor, gün içindeki motivasyonunuzu sağlıyor. Kan dolaşımını dengeleyerek ağrıların etkisini azaltıyor.

TANSİYONU DENGELER

Yüksek tansiyonla sıkıntı yaşayanların kullanmasında yarar olduğu düşünülüyor. Çünkü kan basıncını dengeleyip ideal orana getiriyor. Tansiyon ilacıyla beraber alınmaması gerekiyor.

KAS KÜTLESİNİ ARTIRIR

Sporcuların kas kütlesini artırıyor. Kas oluşumunu hızlandırıyor. Sporcunun dostu olarak biliniyor.

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜYOR

Böbrek taşı düşürüyor, kum döktürüyor, mesaneyi rahatlatıyor.



CİNSEL GÜCE TAKVİYE

Üreme hormonlarını çoğaltıyor, kadın ve erkeğin hormonlarını dengeliyor, cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta kalitesini güçlendiriyor.. Bir tür afrodizyak görevi üstleniyor.