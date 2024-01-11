Bu ot yemeklerin lezzetini ikiye katlıyor

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Bu ot yemeklerin lezzetini ikiye katlıyor
Selam Otu bitkisini nasıl kullanmalıyız, nelere iyi gelir? İşte yanıtı...

Selam otu Akdeniz bölgesine özgü bir bitki. Maydanoza benziyor.
Peki, çok az kişi tarafından bilinen Selam Otu nedir, nerelerde kullanılır? İşte ayrıntılar…

Selam otu geleneksel tıpta kullanılmasının yanı sıra mutfak bitkisi olarak da kullanım alanı buluyor. Yaprakları, sapları ve tohumları yemeklerde kullanılıyor. Aroması kereviz ve maydanozu andırıyor. Keskin bir tada sahip.

HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Genellikle tuzlu yemeklerde kullanım alanı buluyor. Almanya ve Orta Avrupa’nın diğer bölgelerinde genellikle çorba ve güveçlerde yemeklere lezzet katıyor. Patates, havuç ve pırasa ile iyi bir tat oluşturuyor. Et sularına katılmasının yanı sıra yaprakları salatalara tad veriyor.

Özellikle tavuk veya dana eti gibi et yemeklerine eşlik eden sosları tatlandırmak için kullanılıyor. Özellikle de buharda pişirilen yemeklerin lezzetini iki katına çıkarıyor...

YARARLARI NELER?

Yararlarının başında sindirim sorunları ve solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Cilt rahatsızlıklarında da kullananları bulmak mümkün. Araştırmalar, bitkinin anti inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olabileceğini ortaya koydu. Yüksek tansiyon için doğal bir çare...

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